Японский дзюдоист Такато выиграл золото чемпионата мира в весе до 60 кг
ТАСС, 28 августа. Японский дзюдоист Наохиса Такато выиграл золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Будапеште.
В финальной схватке японец победил представителя Азербайджана Орхана Сафарова оценкой иппон.
Обладателями бронзовых наград стали монгольский спортсмен Болдбаатар Ганбат и представитель Узбекистана Диербек Узорбоев.
Россиянин Роберт Мшвидобадзе проиграл в первом раунде бразильцу Фелипе Пелиму.
Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.
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