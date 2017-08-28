Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30822408/
28 августа 2017, 18:31 | Летние: Борьба | ТАСС

Российская дзюдоистка Долгова проиграла в схватке за бронзу в весе до 48 кг на ЧМ

ТАСС, 28 августа. Российская дзюдоистка Ирина Долгова не смогла завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на чемпионате мира в Будапеште.

В поединке за третье место россиянка проиграла представительнице Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах оценкой иппон.

21-летняя Долгова является бронзовым призером Европейских игр 2015 года, а также обладательницей серебряной медали чемпионата Европы 2017 года.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 3 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости

Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру

Наблюдательный совет РУСАДА определился с кандидатурой генерального директора организации

Бутенко: высказывания Гончаренко о судействе игры ЦСКА - "Ахмат" профессионально неэтичны

Колобков не видит оснований для недопуска россиян на Олимпиаду 2018 года