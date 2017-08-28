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28 августа 2017, 16:41 | Летние: Борьба | Sports.kz

Дзюдоист Сметов не сумел защитить титул чемпиона мира

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов потерпел поражение в четвертьфинале чемпионата мира-2017 в Будапеште (Венгрия), сообщает Sports.kz.

В весовой категории до 60 килограммов он победил Неусо Сигауке (Мозамбик), Эрика Такабатаке (Бразилия) и Мохаммеда Рашнонежада (Иран), однако затем уступил азербайджанцу Орхану Сафарову и не сумел пробиться в полуфинал.

Напомним, на предыдущем мировом первенстве, которое проходило два года назад в Астане, Сметов выиграл «золото» в своем весе.

Еще один казахстанец Гусман Кыргызбаев (60 кг) также не вышел в полуфинал, проиграв чеху Павелу Петрикову.

У женщин продолжает борьбу казахстанка Отгонцецэг Галбадрах (48 кг) — в четвертьфинале она была сильнее израильтянки Ноа Минскер.

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