Дзюдоист Сметов не сумел защитить титул чемпиона мира
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов потерпел поражение в четвертьфинале чемпионата мира-2017 в Будапеште (Венгрия), сообщает Sports.kz.
В весовой категории до 60 килограммов он победил Неусо Сигауке (Мозамбик), Эрика Такабатаке (Бразилия) и Мохаммеда Рашнонежада (Иран), однако затем уступил азербайджанцу Орхану Сафарову и не сумел пробиться в полуфинал.
Напомним, на предыдущем мировом первенстве, которое проходило два года назад в Астане, Сметов выиграл «золото» в своем весе.
Еще один казахстанец Гусман Кыргызбаев (60 кг) также не вышел в полуфинал, проиграв чеху Павелу Петрикову.
У женщин продолжает борьбу казахстанка Отгонцецэг Галбадрах (48 кг) — в четвертьфинале она была сильнее израильтянки Ноа Минскер.
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