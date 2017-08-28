Дзюдоист Сметов не сумел защитить титул чемпиона мира

В весовой категории до 60 килограммов он победил Неусо Сигауке (Мозамбик), Эрика Такабатаке (Бразилия) и Мохаммеда Рашнонежада (Иран), однако затем уступил азербайджанцу Орхану Сафарову и не сумел пробиться в полуфинал.



Напомним, на предыдущем мировом первенстве, которое проходило два года назад в Астане, Сметов выиграл «золото» в своем весе.



Еще один казахстанец Гусман Кыргызбаев (60 кг) также не вышел в полуфинал, проиграв чеху Павелу Петрикову.



У женщин продолжает борьбу казахстанка Отгонцецэг Галбадрах (48 кг) — в четвертьфинале она была сильнее израильтянки Ноа Минскер.