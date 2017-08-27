Худшие в истории

Турнир 2017 года завершился в субботу выступлением представителей вольной борьбы. Россияне в этом виде программы завоевали три серебряные и две бронзовые награды в восьми весовых категориях. Ранее золотых медалей нам не принесли ни борцы греко-римского стиля, ни представительницы женской борьбы. Таким образом, парижский чемпионат мира стал худшим в истории для сборной России/СССР.

АВТОНОМНЫХ СИЛ УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ

— Конечно, сейчас нужно проанализировать каждый вес в каждом виде, — заявил в интервью ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Если спортсмен проигрывает за пять секунд до конца схватки, это нюансы, мы их доработаем. Но в данном случае речь идет о радикальном решении глобальных проблем, таких как территориальное финансирование, жесткий контроль на местах, ответственность там, где наш вид спорта имеет глобальные традиции, без всего этого тотального превосходства не будет. Произошедшее в Париже — серьезный звонок за три года до Олимпиады.

Я уже много лет пытаюсь быть услышанным — моих личных сил для успеха недостаточно, я уже семь лет назад это говорил. Чтобы сегодня доминировать, нужно консолидировать все силы. Конкуренция выросла в разы! Нужен фундаментальный разговор, и сегодняшняя ситуация это серьезный повод, чтобы обсудить все проблемы, чтобы мы достойно подошли к Играм. Автономно наших сил уже не хватит. Все поняли, насколько медалеемкий вид спортивная борьба, и вкладывают в нее серьезные деньги. Чтобы сохранять лидирующие позиции нынешнего подхода уже недостаточно. Необходимо сконцентрироваться на одном из приоритетных видов спорта в олимпийской программе, а этого не происходит. И сейчас мы пожинаем плоды того, о чем предупреждали еще восемь-девять лет назад.

БЕЗ ПОБЕДЫ И БЕЗ ПАСПОРТА

Свое первое поражение в карьере в Париже потерпел олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев, ставший серебряным призером в категории до 97 кг. В финале он проиграл американцу Кайлу Снайдеру со счетом 5:6. Правда, ранее все свои победы Садулаев одержал в весе до 86 кг, а на чемпионате мира выступил в категории до 97 кг.

— Я от лица всей нашей команды хочу принести извинения болельщиками сборной России за такое выступление, за отсутствие золота, — приводит ТАСС слова Садулаева. — Завтра мы все начинаем с чистого листа и на следующий чемпионат вернемся сильнее.

В довершение всех несчастий Садулаев после окончания соревнований стал жертвой воров. У спортсмена украли сумку с деньгами и документами из отеля, в котором жила российская команда. Без паспорта Садулаев не смог улететь вместе с командой из Парижа в Москву. Абдулрашид мог бы остаться во Франции на неопределенный срок, но его документы подкинули в полицейский участок, и в итоге спортсмен смог вернуться на родину.

— Паспорт и кредитные карточки Абдулрашида подбросили в полицейский участок, — рассказал «СЭ» Михаил Мамиашвили. — Распрощаться пришлось только с наличностью. Мы видим, что, когда речь идет о вопросах безопасности, Европа, к сожалению, подвержена таким нападкам. Думаю, у российских болельщиков рука на то, чтобы украсть сумку у Садулаева, никогда бы не поднялась. Они более нравственные. Вот и Рашид — добродушный человек. Во время завтрака отошел на секунду, оставив сумку за столом, — и все. Пускай это будет самой большой проблемой в его жизни. Его состояние после проигранного боя? Все нормально. У него все будет хорошо, даже не сомневайтесь.

В КОРНЕ НЕВЕРНЫЙ ПУТЬ

— Конечно, результат неудовлетворительный. Мы едем домой без золотых медалей, — констатировал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. — Но в конце концов это пойдет нам на пользу. Следующий крупный старт для сборной России — чемпионат Европы, и он пройдет в нашей стране, в Каспийске. До этого момента мы проведем большую работу и сделаем все, чтобы наши болельщики забыли парижское недоразумение как страшный сон.

У нас в команде сто процентов борцов — дебютанты. А что наши соперники? Они привезли олимпийские команды. У них других нет, а мы уже сегодня начинаем готовить ребят на новый цикл. Закаляем их уверенностью, уже сейчас создаем конкуренцию к Олимпиаде-2020. Чтобы у нас в каждом весе были по два-три сильных борца, чтобы был резерв. Шанс был дан всем чемпионам России. И сейчас стало понятно — это в корне неверный путь. Критерии отбора должны быть совершенно другие. Понятно, у каждого личный интерес, но на чемпионате мира выигрываются медали для страны! Не для Владикавказа, Хасавюрта или Нальчика — а для страны! Интересы расходиться не могут. Мы все делаем одно общее дело. Но подводя итог, хорошо, что это случилось сегодня, на мире, а не на Олимпиаде. А раз так случилось, значит, так суждено.

Те не менее по общему числу медалей с учетом всех дисциплин борьбы россияне с 10 наградами стали первыми, опередив японцев и американцев (по 9 медалей). Россия была в шаге от победы и в общекомандном зачете, но в итоге нас на одно очко обогнали американцы.

Чемпионат мира Вольная борьба

До 65 кг. 1. Якобишвили (Грузия). 2. Гаджиев (Польша). 3. Тобьер (Куба) и ГОГАЕВ. До 70 кг. 1. Чамизо (Италия). 2. Грин (США). 3. Танатаров (Казахстан) и Фудзинами (Япония). До 74 кг. 1. Барроуз (США). 2. ЦАБОЛОВ. 3. Демирташ (Турция) и Шабанов (Белоруссия). До 97 кг. 1. Снайдер (США). 2. САДУЛАЕВ. 3. Кетоев (Армения) и Алборов (Азербайджан). До 125 кг. 1. Петриашвили (Грузия). 2. Акгюль (Турция). 3. Берианидзе (Армения) и Гвяздовски (США).