Парижская полиция нашла документы, украденные у российского борца Садулаева

Несколько часов назад олимпийский чемпион — 2016 стал жертвой ограбления: в лобби отеля перед отлётом в Москву у него украли сумку с документами, включая паспорт. Около 12 часов дня по местному времени в полиции сообщили, что сумка найдена, все документы в целости и сохранности. Правда, денег в ней уже нет.



Таким образом, Абдулрашид Садулаев сможет вылететь из Парижа в Москву уже сегодня.