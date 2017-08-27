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27 августа 2017, 13:57 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Парижская полиция нашла документы, украденные у российского борца Садулаева

Парижская полиция обнаружила сумку с документами, украденными утром 27 августа у российского борца Абдулрашида Садулаева, ставшего вторым в весовой категории до 97 кг на завершившемся 26 августа чемпионате мира, сообщает спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Несколько часов назад олимпийский чемпион — 2016 стал жертвой ограбления: в лобби отеля перед отлётом в Москву у него украли сумку с документами, включая паспорт. Около 12 часов дня по местному времени в полиции сообщили, что сумка найдена, все документы в целости и сохранности. Правда, денег в ней уже нет.

Таким образом, Абдулрашид Садулаев сможет вылететь из Парижа в Москву уже сегодня.
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ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев, выступавший на чемпионате мира в Париже, после окончания соревнований стал жертвой грабителей. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
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