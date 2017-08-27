Олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева обокрали в Париже после окончания ЧМ

У спортсмена украли сумку с деньгами и документами из отеля, в котором жила российская команда.

«У Абдулрашида украли и паспорт. Утром, когда завтракали и готовились ехать в аэропорт, на видео все видно, грабители арабской внешности. Я остался с ним, сейчас едем в консульство. Пока не знаем, насколько тут придется остаться, на возмещение расходов даже не надеемся», — сказал Тедеев.

В субботу Садулаев в борьбе за золото чемпионата мира в весовой категории до 97 кг уступил американцу Кайлу Снайдеру. «Беда не приходит одна», — добавил главный тренер.