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27 августа 2017, 12:44 | Летние: Борьба | ТАСС

Олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева обокрали в Париже после окончания ЧМ

ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев, выступавший на чемпионате мира в Париже, после окончания соревнований стал жертвой грабителей. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

У спортсмена украли сумку с деньгами и документами из отеля, в котором жила российская команда.

«У Абдулрашида украли и паспорт. Утром, когда завтракали и готовились ехать в аэропорт, на видео все видно, грабители арабской внешности. Я остался с ним, сейчас едем в консульство. Пока не знаем, насколько тут придется остаться, на возмещение расходов даже не надеемся», — сказал Тедеев.

В субботу Садулаев в борьбе за золото чемпионата мира в весовой категории до 97 кг уступил американцу Кайлу Снайдеру. «Беда не приходит одна», — добавил главный тренер.
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ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России не смогла завоевать ни одной золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Париже. Этот результат является худшим для российской команды на объединенных мировых первенствах по вольной и греко-римской борьбе, которые проводятся с 2005 года.
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