Увидеть Париж и не услышать гимна: российские борцы остались без золота чемпионата мира
ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России не смогла завоевать ни одной золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Париже. Этот результат является худшим для российской команды на объединенных мировых первенствах по вольной и
греко-римской борьбе, которые проводятся с 2005 года.
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На чемпионате мира в столице Франции россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград. На счету команды по вольной борьбе три серебра и две бронзы, борцы греко- римского стиля завоевали два серебра и две бронзы, у женской сборной одна бронзовая награда.
Все началось с классики
Борцы
Главный тренер сборной по
Когуашвили заявил, что после Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, где чемпионами стали Давит Чакветадзе и Роман Власов, а бронзу в тяжелом весе завоевал Сергей Семенов, на чемпионате в Париже хотелось выступить достойно. «Вины с себя я не снимаю. Думаю, надо было быть еще жестче и, возможно, вспомнить о дедовских методах», — отметил тренер.
Как отметил в беседе с ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, ситуация будет подвержена жесточайшему анализу, по итогам которого будут сделаны организационные выводы. И напомнил, что основная задача для сборной — сформировать дееспособный состав к основному событию четырехлетия — Олимпийским игры 2020 года в Токио.
При этом Мамиашвили сделал ремарку — российская команда боролась в новых условиях, поскольку Объединенный мир борьбы (UWW) после Олимпиады в
Одна бронза и две травмы
Женской сборной России по спортивной борьбе на чемпионате мира в Париже досталась лишь бронза — Валерии Лазинской в весовой категории до 63 кг. По мнению тренера команды Юрия Шахмурадова результат явно неудовлетворительный, а причины произошедшего — плохая физическая подготовка и травмы, что связано с проблемами работы в регионах.
С травмами с чемпионата мира в Париже домой уехали серебряный призер Олимпиады в
Последний шанс
Российские борцы вольного стиля завоевали в Париже три серебра и две бронзы. Серебряные медали на счету олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева (весовая категория до 97 кг), Хетика Цаболова (74 кг) и Гаджимурада Рашидова (61 кг). Бронзовые награды в активе Алана Гогаева (65 кг) и Владислава Валиева (86 кг). Впервые с 1954 года отечественные вольники остались без побед в финале мирового первенства. Не смог выиграть золото и очевидный лидер сборной олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.
Капитан команды Садулаев дебютировал на чемпионате мира в новой весовой категории до 97 кг, Олимпийские игры борец выиграл в весе 86 кг. В финале россиянин уступил чемпиону мира, олимпийскому чемпиону
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отметил в беседе с журналистами — любое поражение болезненно как для него, так и для всей сборной. Но в этот раз руководство команды посчитало, что шанс нужно было дать молодежи сборной, иначе «золотого резерва у сборной уже не будет».
«Мы должны были посмотреть, как проявят себя на главном международном старте года чемпионы России. Чтобы это увидела федерация и те, кто бьет себя в грудь со словами «мой выиграл чемпионат России и должен ехать на мир», — рассказал главный тренер.
Садулаев по окончании турнира принес извинения болельщикам за выступление от всей команды, а руководству ФСБР и тренерам дал слово, что «подобного больше никогда не повторится».
Хороший повод поговорить
Подводя итоги чемпионата в Париже, президент ФСБР Мамиашвили заявил, что такой результат — серьезный звонок за три года до Олимпийских игр в Токио.
«Если спортсмен проигрывает за пять секунд до конца схватки, это нюансы, мы их доработаем. Но в данном случае речь идет о радикальном решении глобальных проблем, таких как территориальное финансирование, жесткий контроль на местах, ответственность там, где наш вид спорта имеет глобальные традиции, без всего этого тотального превосходства не будет. Произошедшее в Париже — серьезный звонок за три года до Олимпиады», — подчеркнул президент ФСБР.
По его словам произошедшее — серьезный повод для разговора на высоком уровне. «Чтобы конкурировать и сохранять лидирующие позиции нынешнего подхода уже недостаточно. Необходимо сконцентрироваться на одном из приоритетных видов спорта в олимпийской программе, а этого не происходит. И сейчас мы пожинаем плоды того, о чем предупреждали еще 8−9 лет назад», — рассказал глава ФСБР.
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