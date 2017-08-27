Борцы сборной России не добыли ни одной золотой медали на ЧМ

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На счету российских борцов по итогам соревнований оказалось пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Три серебра и две бронзы достались борцам вольного стиля. До финалов в своих весовых категориях уступили Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), для которого поражение в финале от Кайла Снайдера из США стало первым в карьере. Бронзовые награды выиграли Алан Гогаев (до 65 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг).

В греко-римской борьбе серебряными призерами стали Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг), бронзу завоевали Степан Марянян (до 59 кг) и Артем Сурков (до 66 кг). В женской борьбе россиянки завоевали только одну медаль — бронзовым призером стала Валерия Лазинская (до 63 кг).

Победителями медального зачета чемпионата мира в Париже стали борцы из Японии, завоевавшие шесть золотых медалей. По три золота на счету спортсменов из США и Турции, армянские и грузинские борцы завоевали по два золота.