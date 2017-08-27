Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30807132/
27 августа 2017, 0:09 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Борцы сборной России не добыли ни одной золотой медали на ЧМ

ПАРИЖ, 26 авг — Р-Спорт. Спортсмены сборной России по борьбе впервые в истории остались без золотых медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе, который завершился в Париже.

Борцы сборной России не добыли ни одной золотой медали на ЧМ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На счету российских борцов по итогам соревнований оказалось пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Три серебра и две бронзы достались борцам вольного стиля. До финалов в своих весовых категориях уступили Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), для которого поражение в финале от Кайла Снайдера из США стало первым в карьере. Бронзовые награды выиграли Алан Гогаев (до 65 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг).

В греко-римской борьбе серебряными призерами стали Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг), бронзу завоевали Степан Марянян (до 59 кг) и Артем Сурков (до 66 кг). В женской борьбе россиянки завоевали только одну медаль — бронзовым призером стала Валерия Лазинская (до 63 кг).

Победителями медального зачета чемпионата мира в Париже стали борцы из Японии, завоевавшие шесть золотых медалей. По три золота на счету спортсменов из США и Турции, армянские и грузинские борцы завоевали по два золота.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Россиянин Хизриев проиграл в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе

ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев проиграл Левану Берианидзе из Армении в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 125 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.
Еще 7 новостей  Все новости
25 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам