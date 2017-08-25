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25 августа 2017, 22:34 | Летние: Борьба | ТАСС

Россиянин Хизриев проиграл в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе

ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев проиграл Левану Берианидзе из Армении в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 125 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.

Схватка завершилась со счетом 3:0 в пользу армянина.

Хизриев является серебряным и бронзовым призером Гран- при Ивана Ярыгина, чемпионом России 2017 года.

Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.
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