Россиянин Хизриев проиграл в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе
ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев проиграл Левану Берианидзе из Армении в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 125 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.
Схватка завершилась со счетом 3:0 в пользу армянина.
Хизриев является серебряным и бронзовым призером Гран- при Ивана Ярыгина, чемпионом России 2017 года.
Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.
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