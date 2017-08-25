Россиянин Валиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе
ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Владислав Валиев одержал победу над азербайджанцем Александром Гостиевым в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.
Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу россиянина.
Валиев является действующим чемпионом России и бронзовым призером
Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter