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25 августа 2017, 22:15 | Летние: Борьба | ТАСС

Россиянин Валиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе

ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Владислав Валиев одержал победу над азербайджанцем Александром Гостиевым в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу россиянина.

Валиев является действующим чемпионом России и бронзовым призером Гран-при Ивана Ярыгина нынешнего года.

Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.
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