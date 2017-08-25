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25 августа 2017, 21:58 | Летние: Борьба | ТАСС

Россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал серебряную медаль на ЧМ по борьбе

ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов проиграл азербайджанцу Хаджи Алиеву в финальной схватке в весовой категории до 61 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.

Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу азербайджанца. Обладателями бронзовых медалей стали грузин Владимир Хинчегашвили и кубинец Йовлис Бонне.

Рашидов является чемпионом Европы 2016 года.

Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.
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