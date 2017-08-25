Россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал серебряную медаль на ЧМ по борьбе
ТАСС, 25 августа. Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов проиграл азербайджанцу Хаджи Алиеву в финальной схватке в весовой категории до 61 кг на чемпионате мира, который проходит в Париже.
Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу азербайджанца. Обладателями бронзовых медалей стали грузин Владимир Хинчегашвили и кубинец Йовлис Бонне.
Рашидов является чемпионом Европы 2016 года.
Чемпионат мира в Париже завершится 26 августа.
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