Число весовых категорий в спортивной борьбе увеличилось с 8 до 10
Объединённый мир борьбы (UWW) подтвердил увеличение числа весовых категорий на чемпионах мира, начиная с 2018 года, с 8 до 10, об этом на
пресс-конференции сообщил президент UWW Ненад Лалович.
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Видимо, что-то случилось...
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Самые большие изменения коснулись
Новые весовые категории.
Вольная борьба: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.
Женщины: 50 кг, 53 кг, 55 кг, 57 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг, 76 кг.
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