Международный турнир по дзюдо пройдет во Владивостоке в дни работы ВЭФ-2017

В рамках турнира молодые спортсмены в возрасте до 21 года из России и Японии смогут обменяться опытом и познакомиться с традициями и обычаями дальневосточного региона, участники форума заложат капсулу под строительство международного центра дзюдо. Его планируется построить за 1,5−2 года, аналогов ему в России пока нет.

Опыт международных соревнований

Международный турнир по дзюдо имени основателя этого боевого искусства Дзигоро Кано станет площадкой, где молодые люди смогут проявить себя и подготовиться к турнирам России и Европы, рассказал Юнус Оздоев, тренер по дзюдо центра спортивной подготовки Ингушетии, тренер олимпийского чемпиона Игр-2016 Хасана Халмурзаева. «Если будет возможность сделать турнир ежегодным и традиционным, это будет очень правильно», — сказал он.

Заслуженный тренер РФ Михаил Рахлин пояснил, что в каждой категории турнира будет 10 спортсменов: четыре японских, четыре российских и дополнительно еще по два места принимающей стороне, то есть по два дзюдоиста с Дальнего Востока. Предполагаю, японцы поставят сильных спортсменов. Кто будет бороться со стороны России, решит тренерский штаб юниорской сборной страны, — сказал он.

Специалисты отмечают, что на Дальнем Востоке уже есть опыт организации крупных турниров. В частности, в 2016 году были проведены соревнования в Хабаровске. Сахалинская федерация дзюдо уже три года подряд проводит турнир, посвященный памяти Дзигоро Кано.

«В прошлом году в Южно-Сахалинск приехали спортсмены из Японии, Кореи, Китая и нескольких регионов Дальнего Востока. В общей сложности на татами вышли свыше 150 юных дзюдоистов», — рассказал руководитель федерации дзюдо и самбо Сахалинской области Александр Кардаш.

Центр дзюдо

Помимо открытия российско-японского центра дзюдо, на Дальнем Востоке также будет заложена капсула под строительство международного центра этого боевого искусства. Его планируется построить в течение 1,5−2 лет, аналогов в России ему пока нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ).

«В центре будут готовить спортсменов высшей категории, а большой зал с татами и зрительными местами позволит проводить международные турниры высокого уровня. Строительство и оснащение финансирует инвестор, а личную поддержку проекту оказывает заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев», — рассказали в пресс-службе.

В ДВФУ отметили, что Владивосток не случайно выбран для размещения российско-японского дзюдо-центра. «Владивосток играет ключевую роль в развитии сотрудничества между Россией и Японией. Это лучшее место для создания первого в нашей стране международного центра дзюдо, который, безусловно, послужит укреплению и расширению двусторонних гуманитарных связей», — сказал представитель ДВФУ.

Олимпийский чемпион 2016 года, обладатель первой для России золотой медали Олимпиады по дзюдо Беслан Мудранов считает, что центр во Владивостоке будет хорошей площадкой для обмена опытом между тренерами и спортсменами двух стран. «И то, что он откроется в Приморье, откуда до Японии совсем не далеко, становится свидетельством популярности дзюдо во всех, даже дальних, регионах нашей страны», — отметил Мудранов.

Его мнение разделяет заслуженный тренер РФ Михаил Рахлин. «Через три года — Олимпийские игры в Токио. Если нам удастся построить базу, где будут готовиться спортсмены, это упростит подготовку к Олимпиаде, потому что примерно климат, часовой пояс совпадают, перелетов не надо. Это большой плюс будет. Потом ее можно периодически использовать как базу для сборной и как базу для развития дзюдо на Дальнем Востоке», — заявил Рахлин.

От Чечни до Курил

«Дзюдо ни в Советском Союзе, ни в современной России никогда не был видом спорта № 1, но молодежь всегда проявляет к нему большой интерес. Ежегодно на татами приходят сотни молодых людей, решивших встать на “гибкий путь” — именно так переводится с японского слово “дзюдо”. » Отчасти, я думаю, то, что это «президентский» вид спорта, добавляет интереса к нему. На самом деле это очень гармоничный вид спорта, который развивает не только тело, но и личность, там есть своя философия, — отметил Рахлин.

О популярности дзюдо говорит и директор Центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо в Армавире Рудольф Бабоян. «Это очень популярный вид спорта в Армавире, его даже можно назвать градообразующим. В нашем небольшом по населению городе около 1 тыс. человек занимаются этим единоборством. И каждый год у нас нет проблем с набором в секции», — рассказал ТАСС Бабоян.

По словам вице-президента федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Ахмеда Данаева, на данный момент только в регионах Северного Кавказа насчитывается около 30 тыс. дзюдоистов.

«В составе сборной [команды] России по дзюдо — около 70% спортсменов с Северного Кавказа. Огромный интерес со стороны чеченской молодежи к этому виду спорта объясняется тем, что кодекс чести дзюдоистов очень близок вайнахам — мужество, честность, справедливость, уважение к сопернику, даже одежда соответствует нашему менталитету», — отметил Данаев.

На Северном Кавказе дзюдо увлекаются даже спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году, 1 августа, из Турции в Нальчик вернулась дзюдоистка Инна Танашева, выступая на Сурдолимпийских играх, она принесла России серебряную медаль.

Дзюдо пользуется популярностью на Сахалине. «Всплеск интереса отмечен после Олимпиады в Лондоне (2012 год). Только в Южно-Сахалинске сейчас шесть школ дзюдо. Хорошо развивается этот вид спорта на Южных Курилах», — рассказал руководитель федерации дзюдо и самбо Сахалинской области Александр Кардаш.

Новые объекты в стране

Наравне с популярностью, приобретаемой дзюдо, растет и количество спортивных объектов. В этом году власти Ингушетии открыли специализированную школу дзюдо в честь победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, а в Чечне начали строительство школы олимпийского резерва по дзюдо.

«Фундамент заложен, ожидается, что школа откроется в следующем году. Это большой спортивный комплекс, включающий в себя зал на четыре татами, тренажерный зал, гостиницу и столовую, а также первый в России так называемый плавающий пол. Строится комплекс по инициативе главы Чечни за счет инвестиций», — сообщил Ахмед Данаев.

Площадь застройки составит 8,6 тыс. кв. м, площадь самого здания — 15,6 тыс. кв. м. Трехэтажное здание будет выдержано в стиле японской традиционной архитектуры. Дворец станет многофункциональным спортивно-развлекательным комплексом, на его площадке планируется проведение соревнований и по другим единоборствам, а также чемпионатов по теннису, баскетболу и гандболу.

Для зрителей предусмотрено 1631 стационарное место, 880 мест на раздвижных трибунах. Дворец сможет принимать соревнования уровня чемпионата Европы.

Рахлин отметил, что в настоящее время он работает над проектом, направленным на развитие спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени своего отца Анатолия Рахлина.

«Хотим построить спортивный комплекс [в Петербурге], где будет дзюдо, хотим реанимировать одну из спортивных баз, сделать там площадку для круглогодичной подготовки спортсменов по дзюдо и не только (у нас там четыре вида спорта) », — сказал он.