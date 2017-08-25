Элитный турнир «Мастерс» по дзюдо будет проходить в Санкт-Петербурге с 2017 по 2019 год

«Мастерс» является одним из крупнейших турниров по дзюдо, престижнее которого считаются только Олимпийские игры и чемпионат мира. Право выступить на соревнованиях получают по 16 лучших мужчин и женщин в каждой весовой категории. Победители в каждой категории получат по 700 зачетных баллов олимпийской квалификации, серебряные призеры — 420, бронзовые — 280.

Каждый год соревнования проходят в разных городах и странах. Впервые «Мастерс» пройдет несколько раз подряд в одном городе.

В 2016 году «Мастерс» принимала мексиканская Гвадалахара, сборная России на том турнире завоевала два серебра и одну бронзу. В 2013 году соревнования проходили в Тюмени, когда российские дзюдоисты выиграли одно золото, одно серебро и одну бронзу.