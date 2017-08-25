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25 августа 2017, 14:00 | Летние: Борьба | ТАСС

Элитный турнир «Мастерс» по дзюдо будет проходить в Санкт-Петербурге с 2017 по 2019 год

ТАСС, 25 августа. Международный турнир по дзюдо «Мастерс» будет проходить в Санкт-Петербурге три года подряд — в 2017, 2018 и 2019. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Европейской федерации дзюдо (EJU).

«Мастерс» является одним из крупнейших турниров по дзюдо, престижнее которого считаются только Олимпийские игры и чемпионат мира. Право выступить на соревнованиях получают по 16 лучших мужчин и женщин в каждой весовой категории. Победители в каждой категории получат по 700 зачетных баллов олимпийской квалификации, серебряные призеры — 420, бронзовые — 280.

Каждый год соревнования проходят в разных городах и странах. Впервые «Мастерс» пройдет несколько раз подряд в одном городе.

В 2016 году «Мастерс» принимала мексиканская Гвадалахара, сборная России на том турнире завоевала два серебра и одну бронзу. В 2013 году соревнования проходили в Тюмени, когда российские дзюдоисты выиграли одно золото, одно серебро и одну бронзу.

Первый турнир «Мастерс» по дзюдо прошел в 2009 году в южнокорейском Сувоне, затем соревнования проходили в Баку, Алма-Ате и Тюмени, в 2014 году «Мастерс» не состоялся. В 2015 году турнир прошел в Рабате (Марокко).
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