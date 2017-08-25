Российских девушек подменили в Париже

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В Париже подходит к концу чемпионат мира по спортивной борьбе, однако уже за день до финиша стало ясно: сборная России потерпела провал.

Несколькими днями ранее отечественные атлеты завершили свое участие в греко-римской борьбе, впервые в истории не одержав ни одной победы: россиянам достались только четыре бронзы.

Впрочем, последние десять лет на чемпионатах мира национальная сборная стабильно завоевывала лишь одно золото в этой дисциплине, так что к этому результату можно было подготовиться.

После греко-римлян стартовала женская борьба, но и тут российские болельщики не нашли утешения. Еще до начала соревнований стало известно, что чемпионат мира пропустят олимпийская чемпионка Лондона-2012 и обладательница серебра Игр в Рио-де-Жанейро-2016 Наталья Воробьева и бронзовый призер Рио Екатерина Букина. У обеих серьезные травмы, которые требуют длительного восстановления.

В отсутствие этих спортсменок женская сборная порадовала только одной бронзой Виктории Лазинской в категории до 63 кг, причем этому немало поспособствовала травма ее турецкой соперницы Хафизе Шахин,

которая еще в полуфинале получила отек глаза и планировала сняться с соревнований, но затем все-таки вышла на ковер против россиянки. Спустя некоторое время Шахин поняла, что не может продолжать борьбу, и ее на носилках увезли в больницу.

«Честно говоря, не понимаю, зачем она вышла на ковер. Уж лучше сняться, чем вот так уйти с ковра. Травма у нее очень тяжелая, — цитирует Лазинскую «Весь спорт».

— Моя медаль? Это моя вторая бронзовая награда после третьего места в Ташкенте, но тогда я впервые боролась на чемпионате мира, и радости от призового места было больше. Сейчас я уже набралась опыта, и амбиции совсем другие. В финале чемпионата России в июне я получила травму — разрыв мышцы плеча и готовилась к этому мировому первенству всего полтора месяца. Я рада, что удалось выкарабкаться из сложной ситуации и выиграть бронзу.

В женской сборной России большие надежды возлагались также на серебряного призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро — 2016 Валерию Коблову, но она повредила ногу в самой первой схватке против канадки Мишель Фаззари в категории до 58 кг и покинула соревнования. Спортсменке было тем обиднее, что до повреждения она выигрывала со счетом 1−0.

На этом черная полоса женской сборной не закончилась. Чемпионка Европы Любовь Овчарова в ходе поединка с японкой Рисако Каваи в весе до 60 кг порвала переднюю крестообразную связку колена и тоже была вынуждена сняться с турнира. Теперь спортсменка может рассчитывать только на восстановление к мартовскому чемпионату Европы-2018 в Дагестане.

«Люба сейчас очень расстроена, потому что тех спортсменок, которые завоевали на этом ЧМ серебряные и бронзовые медали, она побеждала не раз — и третьего призера Анастасию Григорьеву из Латвии, и ставшую второй американку Эллисон Раган, — заявил главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурадов. — Я думаю, что Люба сможет восстановиться и выступит на чемпионате Европы. Это очень перспективная девушка, и она находится в олимпийской обойме к Играм 2020 года в Токио.

Результаты остальных лишний раз подчеркнули, что женская борьба в России никак не может подняться до уровня мужской, несмотря на личную протекцию первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омара Муртузалиева и обещанные щедрые призовые ($50 тыс. — за золото, 30 тыс. — за серебро, 20 тыс. — за бронзу).

Дарья Лексина в квалификации уступила канадке Жасмин Миан (до 48 кг). Стальвира Оршуш (до 53 кг) после двух побед — над представительницей Канады Джессикой Макдональд (10:0) и монголкой Давасух Отгонцецег (10:0) — потерпела два поражения от японки Маи Мукаиде (0:5) и Енми Пак из КНДР (2:4). Анастасия Братчикова (до 69 кг) сумела побороть Элис Манолову из Азербайджана (5:0), но затем дважды уступила — японке Саре Досо (0:8) и француженке Кумбе Ларок (1:4). Алена Перепелкина (до 75 кг) вылетела в 1/8 мирового первенства, а Мария Гурова (до 55 кг) — в четвертьфинале.

В итоге женская сборная России заняла 12-е место в общем медальном зачете. Наставник команды Шахмурадов оказался очень удивлен таким результатом, хотя за последние 15 лет российские женщины завоевали всего четыре золота на высоком уровне: одно — в Лондоне-2012 и три — на чемпионатах мира, из которых два — в неолимпийских весах.

«Одна медаль — совсем не тот результат, которого мы ожидали, потому что мы провели идеальную подготовку, может быть, даже лучшую, чем когда-либо, — заявил специалист. — У нас было три этапа, мы пригласили на сбор американок и провели серьезные обследования в инновационном центре Олимпийского комитета России. Впервые ни у кого не было травм, четыре участницы турнира убедительно выиграли контрольные схватки у конкуренток. Настрой был хороший, ничего не предвещало такого провала.

Мы провалили турнир, и я даже не могу объяснить, почему это произошло.

Омар Муртузалиев приезжал на наши контрольные схватки и сказал, что команда хорошо готова. А в Париже девушек как будто подменили. Да, мы в чем-то допустили ошибки, не все проявили лучшие качества, хотя многие уже не в первый раз борются на чемпионате мира.

Шахмурадов пообещал в скором времени провести работу над ошибками и выправить курс подготовки к Олимпийским играм в Токио — 2020.

«Надо очень серьезно разбираться, в чем причина происшедшего. Ничто не предвещало такого результата. Мы подобрали хороший тренерский состав, в который вошли молодые специалисты, но в Париже у нас ничего не получилось. Мы проведем серьезный разбор полетов и исправим ошибки, которые допустили. Мы уже не раз это проходили. Если бы у нас была слабая команда или мы были бы плохо готовы, это другой вопрос. Но ведь это не так.

Мы продолжим работать с прицелом на главный старт четырехлетнего цикла — Олимпийские игры.