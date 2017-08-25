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25 августа 2017, 13:28 | Летние: Борьба | ТАСС

Аркадий Ротенберг избран директором по развитию Международной федерации дзюдо

ТАСС, 25 августа. Первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг избран на пост директора по развитию Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского союза дзюдо.

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Данное решение было принято на конгрессе IJF, который прошел в Будапеште.

Ротенберг также является председателем правления Федерации хоккея России.
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