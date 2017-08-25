Женская сборная Казахстана осталась без медалей на чемпионате мира в Париже

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам двух дней хороший результат показала бронзовый призер олимпиады в Рио, Эльмира Сыздыкова. В борьбе за 3 место, она уступила сопернице из Китая, тем самым заняла 5 место.