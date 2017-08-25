Женская сборная Казахстана осталась без медалей на чемпионате мира в Париже
На проходящем чемпионате мира по видам борьбы в Париже завершились соревнования по женской борьбе. К сожалению, наши девушки не смогли завоевать призовые места.
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По итогам двух дней хороший результат показала бронзовый призер олимпиады в Рио, Эльмира Сыздыкова. В борьбе за 3 место, она уступила сопернице из Китая, тем самым заняла 5 место.
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