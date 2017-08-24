Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золото ЧМ по спортивной борьбе
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую награду чемпионата мира по спортивной борьбе в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе турнира в весовой категории до 53 кг белоруска уверенно одолела Юлию Леорду из Молдовы, в следующем раунде она не оставила шансов Марии Преволараки из Греции. На стадии полуфинала Ванесса Колодинская была сильнее Эстеры Добре из Румынии. В финале белоруска одолела Маю Мукаиду из Японии.
В текущем сезоне Ванесса Колодинская заняла первое место на чемпионате Европы в Сербии. Также она была чемпионкой мира в 2012 году в категории до 48 кг.
Золотая медаль в копилке белоруской команды стала первой наградой высшей пробы на мировом форуме. Всего же на счету сборной Беларуси в Париже уже четыре медали. Ранее представитель
Сегодня была близка к завоеванию бронзовой награды Виолетта Чирик, но она уступила Эвин Демирхан из Турции в утешительной схватке.
Чемпионат мира по спортивной борьбе продолжится 25 и 26 августа выступлением представителей вольной борьбы.
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