Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золото ЧМ по спортивной борьбе

В ходе турнира в весовой категории до 53 кг белоруска уверенно одолела Юлию Леорду из Молдовы, в следующем раунде она не оставила шансов Марии Преволараки из Греции. На стадии полуфинала Ванесса Колодинская была сильнее Эстеры Добре из Румынии. В финале белоруска одолела Маю Мукаиду из Японии.

В текущем сезоне Ванесса Колодинская заняла первое место на чемпионате Европы в Сербии. Также она была чемпионкой мира в 2012 году в категории до 48 кг.

Золотая медаль в копилке белоруской команды стала первой наградой высшей пробы на мировом форуме. Всего же на счету сборной Беларуси в Париже уже четыре медали. Ранее представитель греко-римского стиля белорусский борец Радик Кулиев (80 кг) стал серебряным призером. Второе место в категории 75 кг заняла Василиса Марзалюк, бронзовая медаль у Ирины Курочкиной (55 кг).

Сегодня была близка к завоеванию бронзовой награды Виолетта Чирик, но она уступила Эвин Демирхан из Турции в утешительной схватке.

Чемпионат мира по спортивной борьбе продолжится 25 и 26 августа выступлением представителей вольной борьбы.