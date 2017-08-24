Золотая лихорадка или урок японского

Триумфаторами турнира стали японки, завоевавшие в восьми весовых категориях пять золотых наград.

На трибуне прессы я нос к носу столкнулась с Саори Есидой. Возможно не узнала бы легендарную спортсменку, но зацепилась за ее взгляд: журналисты никогда не смотрят на ковер такими глазами. На мою попытку заговорить с трехкратной олимпийской чемпионкой и тринадцатикратной чемпионкой мира по-английски, японка отрицательно покачала головой, но тут же кивнула кому-то за моей спиной, и рядом возникли две девушки-переводчицы.

— Вы хотите интервью? Об этом вам нужно договориться с менеджером госпожи Есиды. Дело в том, что ее программа в Париже расписана буквально по минутам с самого утра. Это не только работа на ТВ, но и встречи с командой, записи мастер-классов для детей, а в связи с повышенной безопасностью и большим количеством во дворце полицейских кордонов, все это занимает довольно много времени…

Настаивать я не стала. Но продолжала наблюдать. Есида внимательнейшим образом следила за поединками своих соотечественниц, комментировала их, тут же давала профессиональный анализ наиболее интересных моментов, который за тем же столом нарезали и выводили на экран ассистенты, и трудно сказать, что было любопытнее — битвы спортсменок на ковре, или муравьиная рабочая суета в японском лагере на трибуне прессы.

БОЕВОЙ ЭКИПАЖ

Что такое Есида для женской (да и не только женской) японской борьбы, объяснять не нужно. Достаточно сказать, что за свою 15-летнюю и до сих пор официально не завершенную карьеру она проиграла лишь раз — в прошлом году на Олимпийских играх в Рио. Упустила шанс стать четырехкратной олимпийской чемпионкой — завоевала серебро. И это лишь добавило спортсменке всеяпонской любви и уважения: поражение не поколебало легендарности, но подчеркнуло: Саори — прежде всего человек, имеющий право на слабость.

Группа сопровождения Есиды в Париже не выглядела свитой. Скорее — боевым экипажем. Подобно тому, как герой мрачноватого романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» до последней капли собирал со своих жертв их запах, японцы словно стремились снять с Есиды все ее знания, опыт, уверенность, умение добиваться цели, и максимально донести все это до тех, кто только начинает представлять страну на борцовском ковре.

В Париж японцы привезли молодую команду. По сути — начали обкатывать тот костяк, которому предстоит драться за золото на «домашних» Играх-2020 в Токио. Из четырех поражений, ставших роковыми для россиянок во второй день женского турнира, три пришлись на поединки с представительницами Японии. Увы, одной этой фразы достаточно, чтобы пояснить, почему изначально не приходилось рассуждать ни о каких шансах.

МИР УХОДИТ ВПЕРЕД

Российская женская борьба осталась по большому счету на том же самом уровне, с которого она когда-то начиналась десяток с небольшим лет назад, когда на Играх-2004 в Афинах Гюзель Манюрова завоевала серебряную награду. Да, появилось больше денег, но они так по-настоящему и не повлекли за собой ни селекцию, ни методики, ни выстраивание системы подготовки в целом. А остальной мир стремительно ринулся вперед — в то самое светлое спортивное будущее, где на трех Олимпиадах подряд разыгрывалось по четыре комплекта олимпийских наград, а год назад стало шесть.

Сокрушительный провал в Париже лишь в очередной раз высветил проблему: времена, когда конкуренция позволяла одерживать серьезные победы на самолюбии, патриотизме и умении терпеть, давно остались в прошлом. Можно сколько угодно орать на спортсменок, упрекая их в малодушии и нежелании «умирать» на ковре, но что толку, если за всем этим нет ни технического, ни тактического преимущества? Здесь сколько денег на кон не ставь — не поможет.

И трудно сказать, что считать наиболее удручающим итогом турнира: единственную бронзу Валерии Лазинской, или тяжелейшие травмы сразу двух лидеров команды — вице-чемпионки Игр в Рио Валерии Кобловой-Жолобовой, заработавшей разрыв крестообразных связок колена в первом же поединке с канадкой Мишель Фаззари, и чемпионки Европы Любы Овчаровой, которой разорвала колено японка Рисако Каваи.

Чемпионат мира. Женская борьба. До 48 кг. 1. Сусаки (Япония). 2. Вук (Румыния). 3. Сон Ян Ким (КНДР) и Демирхан (Турция). До 53 кг. 1. Колодинская (Белоруссия). 2. Мукаида (Япония). 3. Преволораки (Греция) и Засина (Польша). До 69 кг. 1. Дошо (Япония). 2. Фокен (Германия). 3. Ларок (Франция) и Юэ Хан (Китай). До 75 кг. 1. Адар (Турция). 2. Марзалюк (Белоруссия). 3. Ди Стасио (Канада) и Сузуки (Япония).