Олимпийский чемпион по борьбе Власов перейдет в новую весовую категорию

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24 августа бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило изменения в весовых категориях в греко-римской борьбе, которые будут представлены на Олимпиаде в Токио 2020 года — 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. Олимпийские игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро Власов выиграл в весе до 75 кг, в нынешнем сезоне он в качестве эксперимента попробовал свои силы в весе 80 кг. Спортсмен выиграл в этом весе чемпионат России, но на чемпионате мира в Париже остался без награды, уступив в первой же схватке азербайджанцу Элвину Мурсалиеву. Еще одним важным для борьбы решением стало возвращение партера, в котором традиционно сильны российские борцы.

«Это великолепная новость, я ждал этого решения! Я перехожу в весовую категорию 77 кг — отличный вес, самое то — между 75 и 80 кг, а мой рабочий вес как раз 80 кг, — рассказал Власов. — Что же касается возвращения партера, то это просто великолепно. Вы не представляете, сколько людей меня уже поздравило с этим решением, это победа, я рад, что сохранили то, что было наработано годами».

После Олимпиады UWW пошел на эксперимент по отмене борьбы в партере, что вызвало самые жаркие дискуссии специалистов и болельщиков спортивной борьбы.