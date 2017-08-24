Олимпийский чемпион по борьбе Власов перейдет в новую весовую категорию
ПАРИЖ, 24 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион по
греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг Роман Власов будет выступать в новом весе — до 77 кг. Об этом Власов сообщил ТАСС.
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24 августа бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило изменения в весовых категориях в
«Это великолепная новость, я ждал этого решения! Я перехожу в весовую категорию 77 кг — отличный вес, самое то — между 75 и 80 кг, а мой рабочий вес как раз 80 кг, — рассказал Власов. — Что же касается возвращения партера, то это просто великолепно. Вы не представляете, сколько людей меня уже поздравило с этим решением, это победа, я рад, что сохранили то, что было наработано годами».
После Олимпиады UWW пошел на эксперимент по отмене борьбы в партере, что вызвало самые жаркие дискуссии специалистов и болельщиков спортивной борьбы.
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