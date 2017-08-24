Женская сборная России по борьбе не смогла завоевать медали во второй день чемпионата мира
ТАСС, 24 августа. Россиянки Дарья Лексина, Стальвира Оршуш, Любовь Овчарова и Анастасия Братчикова не смогли завоевать награды во второй день на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Париже.
Лексина проиграла канадке Жасмин Миан в квалификации в весовой категории до 48 кг. Оршуш уступила в четвертьфинале японке Маю Мукаида в весе до 53 кг. После выхода японки в финал россиянка получила возможность побороться за бронзу чемпионата, но в утешительной схватке проиграла Пак Ён Ми из КНДР.
В весовой категории до 60 кг Россию представляла Овчарова, которая проиграла в квалификации японке Рисако Каваи. Овчарова не смогла завершить схватку
Таким образом, женская сборная России по борьбе на чемпионате мира в Париже завоевала одну бронзовую медаль. Валерия Лазинская стала бронзовым призером в весе до 63 кг. Хуже российские спортсменки на чемпионатах мира выступили лишь два раза, когда в 1997 и в 2012 годах сборная России осталась без медалей мирового первенства. Кроме того, на дебютном турнире в 1991 году россиянки также выиграли одну бронзу.
Мировое первенство в Париже завершится 26 августа.
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