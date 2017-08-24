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24 августа 2017, 17:11 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Мамиашвили: UWW решил вернуть партер в греко-римской борьбе с января 2018 года

ПАРИЖ, 24 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) в четверг приняло решение об изменениях в правилах, согласно которым в греко-римской борьбе будет возвращена постановка спортсменов в партер с января 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро бюро UWW приняло решение проводить турниры по греко-римской борьбе по новым правилам. В соревнованиях на всех уровнях была отменена постановка в партер за пассивное ведение боя: борцы в настоящее время сначала получают предупреждения, а следом — технический балл в пользу соперника.

«Сегодня на заседании бюро Объединенного мира борьбы принято важное решение о том, что в греко-римской борьбе будет возвращен партер, — сказал по телефону Мамиашвили. — Это решение вступает в силу с января следующего года».
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Мамиашвили: UWW утвердил весовые категории в спортивной борьбе для ОИ-2020

ПАРИЖ, 24 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Утверждены новые весовые категории, в которых пройдут соревнования по греко-римской и женской борьбе на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по категории в вольной борьбе решение будет принято позднее, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
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