Мамиашвили: UWW решил вернуть партер в греко-римской борьбе с января 2018 года

После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро бюро UWW приняло решение проводить турниры по греко-римской борьбе по новым правилам. В соревнованиях на всех уровнях была отменена постановка в партер за пассивное ведение боя: борцы в настоящее время сначала получают предупреждения, а следом — технический балл в пользу соперника.

«Сегодня на заседании бюро Объединенного мира борьбы принято важное решение о том, что в греко-римской борьбе будет возвращен партер, — сказал по телефону Мамиашвили. — Это решение вступает в силу с января следующего года».