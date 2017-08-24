Мамиашвили: UWW решил вернуть партер в греко-римской борьбе с января 2018 года
ПАРИЖ, 24 авг —
Р-Спорт, Олег Богатов. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) в четверг приняло решение об изменениях в правилах, согласно которым в греко-римской борьбе будет возвращена постановка спортсменов в партер с января 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
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