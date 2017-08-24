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24 августа 2017, 16:59 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Мамиашвили: UWW утвердил весовые категории в спортивной борьбе для ОИ-2020

ПАРИЖ, 24 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Утверждены новые весовые категории, в которых пройдут соревнования по греко-римской и женской борьбе на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по категории в вольной борьбе решение будет принято позднее, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В четверг в Париже в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит с 21 по 26 августа, состоялось заседание бюро Объединенного мира борьбы (UWW).

«На бюро Объединенного мира борьбы в греко-римской борьбе утверждены следующие олимпийские весовые категории: до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 килограммов, — сказал по телефону Мамиашвили. — В женской борьбе границы олимпийских весовых категорий также претерпели небольшие изменения: утверждены веса до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 килограммов. В этих весовых категориях пройдут соревнования на Олимпийских играх 2020 года. В вольной борьбе пока весовые категории остались те же, но думаю, что в течение полугода решение об изменении границ будет принято».

На Олимпийских играх 2016 года борцы греко-римского стиля состязались в весовых категориях до 59, 66, 75, 85, 98 и 130 кг. В женской борьбе комплекты наград разыгрывались в весовых категориях до 48, 53, 58, 63, 69 и 75 кг.

«Утверждены неолимпийские весовые категории в женской борьбе — до 55, 59, 65 и 72 кг. А в греко-римской борьбе новые неолимпийские веса — до 55, 63, 71 и 80 кг», — добавил собеседник агентства.

На заседании бюро UWW также было принято решение о возвращении в греко-римской борьбе постановки спортсменов в партер и о том, что в марте 2018 года чемпионат Европы пройдет в Каспийске (Дагестан).
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Новости Борьбы

Мамиашвили: UWW решил вернуть партер в греко-римской борьбе с января 2018 года

ПАРИЖ, 24 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) в четверг приняло решение об изменениях в правилах, согласно которым в греко-римской борьбе будет возвращена постановка спортсменов в партер с января 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
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