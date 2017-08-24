Мамиашвили: UWW утвердил весовые категории в спортивной борьбе для ОИ-2020
ПАРИЖ, 24 авг —
Р-Спорт, Олег Богатов. Утверждены новые весовые категории, в которых пройдут соревнования по греко-римской и женской борьбе на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по категории в вольной борьбе решение будет принято позднее, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
В четверг в Париже в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит с 21 по 26 августа, состоялось заседание бюро Объединенного мира борьбы (UWW).
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На Олимпийских играх 2016 года борцы
«Утверждены неолимпийские весовые категории в женской борьбе — до 55, 59, 65 и 72 кг. А в
На заседании бюро UWW также было принято решение о возвращении в
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