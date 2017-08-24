Мамиашвили: UWW утвердил весовые категории в спортивной борьбе для ОИ-2020

В четверг в Париже в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит с 21 по 26 августа, состоялось заседание бюро Объединенного мира борьбы (UWW).

«На бюро Объединенного мира борьбы в греко-римской борьбе утверждены следующие олимпийские весовые категории: до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 килограммов, — сказал по телефону Мамиашвили. — В женской борьбе границы олимпийских весовых категорий также претерпели небольшие изменения: утверждены веса до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 килограммов. В этих весовых категориях пройдут соревнования на Олимпийских играх 2020 года. В вольной борьбе пока весовые категории остались те же, но думаю, что в течение полугода решение об изменении границ будет принято».

На Олимпийских играх 2016 года борцы греко-римского стиля состязались в весовых категориях до 59, 66, 75, 85, 98 и 130 кг. В женской борьбе комплекты наград разыгрывались в весовых категориях до 48, 53, 58, 63, 69 и 75 кг.

«Утверждены неолимпийские весовые категории в женской борьбе — до 55, 59, 65 и 72 кг. А в греко-римской борьбе новые неолимпийские веса — до 55, 63, 71 и 80 кг», — добавил собеседник агентства.