Россиянки стали третьими в командном турнире по дзюдо на Универсиаде в Тайбэе
МОСКВА, 24 авг —
Р-Спорт. Россиянки Мария Персидская, Галия Сагитова, Наталья Голомидова, Валентина Костенко, Татьяна Костенко, Александра Бабинцева, Анжела Гаспарян и Юлия Ляниченко завоевали бронзу в командном турнире по дзюдо на Универсиаде в Тайбэе.
В матче за бронзу россиянки победили команду Италии — 3−2. Вторую бронзу завоевала сборная Франции.
Победителем командного турнира у женщин стала команда Японии, победившая сборную Южной Кореи — 4−1.
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