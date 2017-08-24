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24 августа 2017, 14:55 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянки стали третьими в командном турнире по дзюдо на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Россиянки Мария Персидская, Галия Сагитова, Наталья Голомидова, Валентина Костенко, Татьяна Костенко, Александра Бабинцева, Анжела Гаспарян и Юлия Ляниченко завоевали бронзу в командном турнире по дзюдо на Универсиаде в Тайбэе.

В матче за бронзу россиянки победили команду Италии — 3−2. Вторую бронзу завоевала сборная Франции.

Победителем командного турнира у женщин стала команда Японии, победившая сборную Южной Кореи — 4−1.
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Российские дзюдоисты завоевали серебро в командном турнире на Универсиаде

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Российские дзюдоисты Абдула Абдулжалилов, Лечи Эдиев, Аслан Лаппинагов, Станислав Ретинский, Антон Брачев, Муса Туменов, Альберт Огузов и Нияз Билалов завоевали серебро в командном турнире на Универсиаде в Тайбэе.
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