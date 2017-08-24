Россиянка Любовь Овчарова из-за травмы завершила выступления на ЧМ по борьбе
ПАРИЖ, 24 авг —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российская спортсменка Любовь Овчарова не смогла продолжить выступления на чемпионате мира по спортивной борьбе, проходящем во Франции, из-за травмы, полученной в схватке в весовой категории до 60 килограммов.
Овчарова травмировалась в поединке, проигранном японке Рисако Каваи.
Россиянка могла бы претендовать на бронзовую медаль в случае, если Каваи выйдет в финал соревнований.
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