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24 августа 2017, 14:47 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Россиянка Любовь Овчарова из-за травмы завершила выступления на ЧМ по борьбе

ПАРИЖ, 24 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Российская спортсменка Любовь Овчарова не смогла продолжить выступления на чемпионате мира по спортивной борьбе, проходящем во Франции, из-за травмы, полученной в схватке в весовой категории до 60 килограммов.

Овчарова травмировалась в поединке, проигранном японке Рисако Каваи.

Россиянка могла бы претендовать на бронзовую медаль в случае, если Каваи выйдет в финал соревнований.

Чемпионат мира проходит в Париже с 21 по 26 августа, женщины оспаривают награды 23—24 августа.
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МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Россиянки Мария Персидская, Галия Сагитова, Наталья Голомидова, Валентина Костенко, Татьяна Костенко, Александра Бабинцева, Анжела Гаспарян и Юлия Ляниченко завоевали бронзу в командном турнире по дзюдо на Универсиаде в Тайбэе.
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