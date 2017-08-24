Мамиашвили: Бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в Каспийске

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«Сегодня на заседании бюро UWW было принято очень важное для нас решение — в качестве города, который в 2018 году примет чемпионат Европы по борьбе, утвержден Каспийск», — рассказал Мамиашвили.

«Я поздравляю всех наших болельщиков, славный традициями спортивной борьбы Дагестан, весь наш Северный Кавказ, — добавил он. — Для нас проведение этого турнира — колоссальная ответственность». Мамиашвили отдельно поблагодарил Европейский союз борьбы за поддержку заявки Каспийска.

«Особенно важным решением бюро стало возвращение партера в правила греко-римской борьбы, — добавил глава ФСБР. — Также принято решение по новым весовым категориям греко-римской борьбы. Теперь они выглядят так: 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 97 кг и 130 кг». Мамиашвили отметил эти решения как крайне важные для развития греко-римской дисциплины.

Заседание бюро UWW состоялось в четверг в Париже в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе. Турнир завершится 26 августа.

До сентября 2014 года UWW назывался Международной федерацией объединенных стилей борьбы (ФИЛА). 7 сентября 2014 года на конгрессе ФИЛА в Ташкенте было принято решение о том, что основным названием международной федерации станет англоязычное название United World Wrestling (Объединенный мир борьбы).