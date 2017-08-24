Мамиашвили: Бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в Каспийске
ПАРИЖ, 24 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Члены бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердили проведение чемпионата Европы 2018 года в Каспийске. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
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«Сегодня на заседании бюро UWW было принято очень важное для нас решение — в качестве города, который в 2018 году примет чемпионат Европы по борьбе, утвержден Каспийск», — рассказал Мамиашвили.
«Я поздравляю всех наших болельщиков, славный традициями спортивной борьбы Дагестан, весь наш Северный Кавказ, — добавил он. — Для нас проведение этого турнира — колоссальная ответственность». Мамиашвили отдельно поблагодарил Европейский союз борьбы за поддержку заявки Каспийска.
«Особенно важным решением бюро стало возвращение партера в правила
Заседание бюро UWW состоялось в четверг в Париже в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе. Турнир завершится 26 августа.
До сентября 2014 года UWW назывался Международной федерацией объединенных стилей борьбы (ФИЛА). 7 сентября 2014 года на конгрессе ФИЛА в Ташкенте было принято решение о том, что основным названием международной федерации станет англоязычное название United World Wrestling (Объединенный мир борьбы).
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