Роман Власов: Иногда надо попасть в яму, чтобы потом забраться на вершину

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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, сменивший в этом сезоне весовую категорию с 75 до 80 кг, неожиданно уступил в первой же схватке на чемпионате мира в Париже азербайджанцу Элвину Марсалиеву.

«БОРЬБУ ПРЕВРАТИЛИ В ТОЛКОТНЮ»

— Состояние после поражение всегда тяжелое… — вздыхает Роман. — Но это часть нашей жизни, надо идти дальше. У меня уже есть опыт подобного поражения — на чемпионате мира 2014 года в Ташкенте. Это серьезный удар, но через это надо пройти.

— Чем похожи эти два поражения?

— Сегодня ко мне вернулось то состояние трехлетней давности, больше никогда такого не испытывал. Сейчас по прошествии времени уже думаю, что такое должно было случиться. Если не сейчас, то в следующем году. Ведь иногда надо попасть в глубокую яму, чтобы потом забраться на вершину. Случай в Ташкенте за год до Олимпиады пошел мне на пользу. Сейчас поражение случилось раньше, может это к лучшему.

— И все же — в чем причина?

— Прошло уже несколько часов, а я все еще не могу ответить на этот вопрос. Схватка была равная, в концовке мне лишь не много не хватило для победы. Вероятно, были ошибки в подготовке, смена веса тоже сказалась. Вывод один — надо еще больше тренироваться.

— Вы выигрывали 2:0, но потом резко сбавили обороты.

— Первые схватки всегда получаются непростыми, не всегда получается контролировать ситуацию на ковре.

— Насколько сильно повлияла смена веса — соперник наверняка был тяжелее вас?

— Это не может быть оправданием поражению. Я изначально планировал весь год бороться в этом весе, поскольку в следующем сезоне поменяются границы весовых категорий и велика вероятность, что «80 кг» — станет олимпийским весом. Сделают категорию «77 кг», перейду туда.

Нисколько не жалею, что провел сезон в новом весе. Пусть медаль чемпионата мира завоевать не получилось, но это важный опыт для меня.

— Что дальше?

— Дальше надо сделать правильные выводы. Вся борьба еще впереди: в ближайшее время будут изменены правила. Эксперименты не оправдали себя, без партера борьбу превратили в толкотню. Теперь придется вспоминать борьбу в партере, приемы, которые приносили победы, ну и оттачивать борьбу в стойке.

«ВСЕГДА ТРЕНИРУЮСЬ, КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

— Сложилось ощущение, что в новой категории соперники очень серьезно настроились на двукратного олимпийского чемпиона из другого веса.

— Чем больше побеждаешь, тем злее к тебе относятся. Знаю об этом и не ищу легких путей. Тренируюсь всегда как в последний раз — без такого отношения к делу ничего не добиться. Главное — делать все зависящее от тебя, жить борьбой.

— После поражения вы долго лежали на полу. О чем думали?

— Ни о чем не думал, лежал, восстанавливался. В первые секунды после схватки не думаешь о том, проиграл или выиграл. Просто приходишь в себя. Хотя на душе, конечно, было тяжело. Плюс надо было ждать, выйдет ли азербайджанец в финал (чтобы понимать, продолжит ли Роман участие в утешительном турнире. — Прим. ред.). Времени было полно, спешить было некуда. Полежал, сходил в душ, потом присоединился к команде.

— Верили, что Марсалиев дойдет до финала и вы сможете побороться за бронзу?

— Да, он очень уверенно шел по сетке, да и в полуфинале хорошо боролся, но в последний момент отдал балл и проиграл. А я уже даже борцовки уже успел надеть…

— Второе разочарование за день.

— Не такое уж большое. На чемпионат мира я приехал не за третьим место, и не за вторым. Ехал побеждать.

— Многие звезды пропускают этот чемпионат мира. У вас тоже была такая возможность.

— Это не мой путь. Считаю, что если ставить перед собой задачу в третий раз стать олимпийским чемпионом, то должен быть в строю и не пропускать турниры. Нужно поддерживать свой уровень постоянно, а еще лучше поднимать его. А тот, кто пропускает сезон, этот уровень теряет.