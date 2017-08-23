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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30770952/
23 августа 2017, 13:53 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Огузов, Туменов и Гаспарян завоевали бронзовые медали Универсиады

Российские спортсмены завоевали три бронзовые медали летней Универсиады в Тайбэе по дзюдо.

Альберт Огузов, выступающий в весовой категории до 60 кг, в схватке за третье место победил местного спортсмена Ян Вэя. Муса Туменов победил представляющего Казахстан Адиля Оразбаева в поединке за бронзовую медаль в абсолютной весовой категории. Анжела Гаспарян в схватке за бронзу в абсолютной весовой категории одержала победу над украинкой Василиной Кириченко.

Это 33-я, 34-я и 35-я медали российской сборной на Универсиаде. В активе команды теперь 7 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых наград.

Универсиада завершится 30 августа.
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