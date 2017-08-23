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23 августа 2017, 13:41 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Дзюдоисты принесли Казахстану две бронзовые медали Универсиады-2017

Казахстанские дзюдоисты Галбадрах Отгонцэцэг и Рустам Ибраев завоевали бронзовые медали Универсиады-2017, которая проходит в Тайбее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Отгонцэцэг в поединке за «бронзу» в весе до 48 килограммов иппоном выиграла у российской дзюдоистки Марии Персидской. Причем представительница Казахстана, чтобы выступить в поединке за «бронзу» пробивалась через утешительные встречи.

Ибраев (до 60 килограммов), проигравший в полуфинале соревнований, в матче за третье место победил монгола Мягмардоржа Батгерела.

Таким образом, в активе сборной Казахстана стало две золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей. На первую ступень пьедестала поднялись штангисты Альберт Линдер и Айдар Казов, а «серебро» на счету Карины Горичевой. Бронзовыми наградами отметились пловец Дмитрий Баландин, штангист Арли Чонтей и дзюдоист Бекадил Шаймерденов.

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