Дзюдоисты принесли Казахстану две бронзовые медали Универсиады-2017

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Отгонцэцэг в поединке за «бронзу» в весе до 48 килограммов иппоном выиграла у российской дзюдоистки Марии Персидской. Причем представительница Казахстана, чтобы выступить в поединке за «бронзу» пробивалась через утешительные встречи.

Ибраев (до 60 килограммов), проигравший в полуфинале соревнований, в матче за третье место победил монгола Мягмардоржа Батгерела.

Таким образом, в активе сборной Казахстана стало две золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей. На первую ступень пьедестала поднялись штангисты Альберт Линдер и Айдар Казов, а «серебро» на счету Карины Горичевой. Бронзовыми наградами отметились пловец Дмитрий Баландин, штангист Арли Чонтей и дзюдоист Бекадил Шаймерденов.