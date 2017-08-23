Призер ОИ-2016 Валерия Коблова получила травму и выбыла из ЧМ по борьбе
ПАРИЖ, 23 авг —
Р-Спорт, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по борьбе россиянка Валерия Коблова получила серьезную травму ноги в стартовой схватке чемпионата мира и не смогла продолжить поединок, выбыв из турнира во Франции.
Россиянка после первого периода встречи в весовой категории до 58 килограммов выигрывала со счетом 1−0 у канадки Мишель Фаззари. Однако на старте второго спортсменка получила травму ноги, после чего врачи оказали ей оперативную помощь.
Схватка была продолжена, но спустя несколько секунд Коблова оступилась и не смогла продолжить встречу.
Чемпионат мира проходит в Париже
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