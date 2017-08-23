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23 августа 2017, 13:38 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Призер ОИ-2016 Валерия Коблова получила травму и выбыла из ЧМ по борьбе

ПАРИЖ, 23 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по борьбе россиянка Валерия Коблова получила серьезную травму ноги в стартовой схватке чемпионата мира и не смогла продолжить поединок, выбыв из турнира во Франции.

Россиянка после первого периода встречи в весовой категории до 58 килограммов выигрывала со счетом 1−0 у канадки Мишель Фаззари. Однако на старте второго спортсменка получила травму ноги, после чего врачи оказали ей оперативную помощь.

Схватка была продолжена, но спустя несколько секунд Коблова оступилась и не смогла продолжить встречу.

Чемпионат мира проходит в Париже 21—26 августа.
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