Шахмурадов: Рецидив травмы привел к снятию Кобловой с ЧМ по борьбе
ПАРИЖ, 23 авг —
Р-Спорт, Олег Богатов. Рецидив травмы двухлетней давности стал причиной серьезного повреждения серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Валерии Кобловой на старте чемпионата мира и отказа от продолжения схватки, сообщил главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурадов.
Коблова после первого периода встречи в весовой категории до 58 килограммов выигрывала у канадки Мишель Фаззари 1−0, но на старте второго периода спортсменка получила травму ноги. Ей оказали помощь, но спустя несколько секунд россиянка не смогла продолжить поединок. В июне 2015 года Коблова на Европейских играх порвала связки колена и вернулась на ковер только в мае 2016-го.
«У Валерии два года назад произошел серьезный разрыв связок, — сказал Шахмурадов журналистам. — Что случилось сейчас, точно пока сказать не могу. И насколько серьезно повреждение. Но, видимо, случился рецидив старой травмы колена».
Чемпионат мира проходит в Париже.
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