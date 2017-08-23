Дзюдоист Оразбаев остался без медали Универсиады-2017 в Тайбэе
Казахстанский дзюдоист Адиль Оразбаев уступил в поединке за «бронзу» летней Универсиады-2017 в абсолютной весовой категории, сообщает Sports.kz.
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Соперником Оразбаева в борьбе за третье место был россиянин Муса Туменов, одолевший нашего спортсмена иппоном.
Ранее Адиль пробился в полуфинал, в котором уступил эстонскому спортсмену Юхану Меттису.
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