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23 августа 2017, 13:23 | Летние: Борьба | Sports.kz

Дзюдоист Оразбаев остался без медали Универсиады-2017 в Тайбэе

Казахстанский дзюдоист Адиль Оразбаев уступил в поединке за «бронзу» летней Универсиады-2017 в абсолютной весовой категории, сообщает Sports.kz.

Казахстанский дзюдоист <span class=error>Адиль</span> <span class=error>Оразбаев</span> уступил в поединке за бронзу летней Универсиады-2017 в абсолютной весовой категории сообщает Sports.kz. Увеличить
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Соперником Оразбаева в борьбе за третье место был россиянин Муса Туменов, одолевший нашего спортсмена иппоном.

Ранее Адиль пробился в полуфинал, в котором уступил эстонскому спортсмену Юхану Меттису.

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