Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30770506/
23 августа 2017, 13:12 | Летние: Борьба | ТАСС

Россиянин Огузов завоевал бронзу Универсиады в дзюдо

ТАСС, 23 августа. Российский дзюдоист Альберт Огузов завоевал бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 60 кг.

В схватке за бронзу он победил представителя сборной Тайваня Ян Вэя.

Еще одну бронзу сборной России принес тхэнкводист Гулжигит Кочкорбаев (до 58 кг).

В активе российской команды на Универсиаде теперь 33 медали, включая семь золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости

Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 получит более 30 млн рублей от ТВ-прав

WADA еще раз проверит РУСАДА через четыре месяца после восстановления агентства в правах

Мещеряков: португальский футболист Эдер усилит атакующую линию "Локомотива"

Отбор в команду России по киберспорту на ЧМ завершится в начале сентября