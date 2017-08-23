Россиянин Огузов завоевал бронзу Универсиады в дзюдо

В схватке за бронзу он победил представителя сборной Тайваня Ян Вэя.

Еще одну бронзу сборной России принес тхэнкводист Гулжигит Кочкорбаев (до 58 кг).

В активе российской команды на Универсиаде теперь 33 медали, включая семь золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.