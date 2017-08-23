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23 августа 2017, 12:55 | Летние: Борьба | Sports.kz

Дзюдоист Ибраев стал бронзовым призером Универсиады-2017

Дзюдоист из Казахстана Рустам Ибраев завоевал бронзовую медаль летней Универсиады в Китайском Тайбэе в категории до 60 килограммов, пишет Sports.kz.

Дзюдоист из Казахстана Рустам <span class=error>Ибраев</span> завоевал бронзовую медаль летней Универсиады в Китайском <span class=error>Тайбэе</span> в категории до 60 килограммов пишет Sports.kz. Увеличить
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Ибраев начал борьбу со стадии 1/16 финала, но в полуфинале уступил японцу Таико Фуджисаке. В схватке за третье место Рустам одолел монгола Мьягмардоржа Батгерела.

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