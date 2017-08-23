Дзюдоист Ибраев стал бронзовым призером Универсиады-2017
Дзюдоист из Казахстана Рустам Ибраев завоевал бронзовую медаль летней Универсиады в Китайском Тайбэе в категории до 60 килограммов, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ибраев начал борьбу со стадии 1/16 финала, но в полуфинале уступил японцу Таико Фуджисаке. В схватке за третье место Рустам одолел монгола Мьягмардоржа Батгерела.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter