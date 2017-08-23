Белорусский борец Радик Кулиев стал серебряным призером ЧМ в Париже
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец Радик Кулиев (весовая категория до 80 кг) стал серебряным призером чемпионата мира по
греко-римской борьбе в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На стадии 1/8 финала он был сильнее соперника из Болгарии Даниэля Тихомирова Александрова. В четвертьфинале Радик Кулиев одолел в упорной борьбе представителя Казахстана Ашхата Дилмухамедова. В поединке за право выступить в финале чемпионата мира он встретился с Элвином Мурсалиевым из Азербайджана и также взял верх над оппонентом.
В схватке за золотую награду на турнире в Париже Радик Кулиев уступил Максиму Манукяну из Армении, пропустив проход в корпус, также соперник смог сделать эффектный накат, чего хватило ему для победы — 5:0.
Серебряная награда Радика Кулиева стала единственной в белорусской команде по
Впервые в истории проведения чемпионатов мира без золотых наград в
Чемпионат мира по спортивной борьбе продолжится выступлением женщин. Сегодня в Париже будут разыграны медали в четырех весовых категориях.
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