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23 августа 2017, 10:51 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Белорусский борец Радик Кулиев стал серебряным призером ЧМ в Париже

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец Радик Кулиев (весовая категория до 80 кг) стал серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На стадии 1/8 финала он был сильнее соперника из Болгарии Даниэля Тихомирова Александрова. В четвертьфинале Радик Кулиев одолел в упорной борьбе представителя Казахстана Ашхата Дилмухамедова. В поединке за право выступить в финале чемпионата мира он встретился с Элвином Мурсалиевым из Азербайджана и также взял верх над оппонентом.

В схватке за золотую награду на турнире в Париже Радик Кулиев уступил Максиму Манукяну из Армении, пропустив проход в корпус, также соперник смог сделать эффектный накат, чего хватило ему для победы — 5:0.

Серебряная награда Радика Кулиева стала единственной в белорусской команде по греко-римской борьбе. В шаге от пьедестала почета остановились Казбек Килов (75 кг) и Кирилл Грищенко (130 кг), уступившие в поединках за бронзовые награды.

Впервые в истории проведения чемпионатов мира без золотых наград в греко-римской борьбе остались представители сборной России, на счету которых две серебряные и две бронзовые награды.

Чемпионат мира по спортивной борьбе продолжится выступлением женщин. Сегодня в Париже будут разыграны медали в четырех весовых категориях.

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