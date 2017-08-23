Сборная России выиграла командный зачет ЧМ по греко-римской борьбе в Париже

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Турнир проходит 21—26 августа . Российские «классики» по итогам двухдневного соперничества завоевали две серебряные (Александр Чехиркин и Муса Евлоев) и две бронзовые (Артем Сурков и Степан Марянян) медали. Всего было разыграно восемь комплектов наград.

«Подведены итоги командного зачета чемпионата мира — сборная России заняла первое место, — сказал Кумаритов. — Второй стала команда Ирана, третьей — сборная Турции».

В среду будут разыграны первые четыре комплекта наград в женской борьбе.