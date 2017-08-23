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23 августа 2017, 9:35 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Сборная России выиграла командный зачет ЧМ по греко-римской борьбе в Париже

ПАРИЖ, 23 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачета по греко-римской борьбе на проходящем во Франции чемпионате мира, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер сборной России Вадим Кумаритов.

<em>ПАРИЖ 23 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>.</em> Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачета по <nobr>греко-римской</nobr> борьбе на проходящем во Франции чемпионате мира сообщил агентству Р-Спорт генеральный менеджер сборной России Вадим <span class=error>Кумаритов</span>. Увеличить
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Турнир проходит 21—26 августа. Российские «классики» по итогам двухдневного соперничества завоевали две серебряные (Александр Чехиркин и Муса Евлоев) и две бронзовые (Артем Сурков и Степан Марянян) медали. Всего было разыграно восемь комплектов наград.

«Подведены итоги командного зачета чемпионата мира — сборная России заняла первое место, — сказал Кумаритов. — Второй стала команда Ирана, третьей — сборная Турции».

В среду будут разыграны первые четыре комплекта наград в женской борьбе.
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Новости Борьбы

Тренер: Победу российских борцов на ЧМ без золота нельзя считать удовлетворительной

ПАРИЖ, 23 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские борцы греко-римского стиля одержали победу в общекомандном зачете на чемпионате мира в Париже, но без золотых наград этот результат нельзя считать удовлетворительным. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.
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