Сборная России выиграла командный зачет ЧМ по греко-римской борьбе в Париже
ПАРИЖ, 23 авг —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачета по греко-римской борьбе на проходящем во Франции чемпионате мира, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер сборной России Вадим Кумаритов.
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«Подведены итоги командного зачета чемпионата мира — сборная России заняла первое место, — сказал Кумаритов. — Второй стала команда Ирана, третьей — сборная Турции».
В среду будут разыграны первые четыре комплекта наград в женской борьбе.
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