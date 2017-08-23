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23 августа 2017, 10:00 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Казахстан завоевал второе «серебро» на чемпионате мира по борьбе в Париже

Казахстанский борец греко-римского стиля Мейрамбек Айнагулов стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В схватке за «золото» в весовой категории до 59 килограммов Айнагулов встречался с японцем Кенитиро Фумитой и уступил ему 1:2. Бронзовые награды в этом весе завоевали россиянин Степан Марянян и южнокореец Сын Хак Ким.

Отметим, что встреча между Айнагуловым и Фумитой стал повторением их финала на чемпионате Азии в мае этого года, когда сильнее также оказался представитель Японии.

Для сборной Казахстана эта награда стала второй на текущем мировом первенстве. Ранее «серебро» в копилку команды принес Демеу Жадраев, выступающий в весовой категории до 71 килограмма.

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