Тренер: Победу российских борцов на ЧМ без золота нельзя считать удовлетворительной

Команда России завоевала на турнире четыре награды — два серебра и две бронзы. Серебро на счету Александра Чехиркина (весовая категория — до 75 кг) и Мусы Евлоева (до 98 кг), бронзу завоевали Степан Марянян (до 59 кг) и Артем Сурков (до 66 кг). В итоге российская сборная с 46 очками заняла первое место в общем зачете, на втором — команда Ирана (36), на третьем — Турции (34).

«Боролись опытные спортсмены, мастера, прошедшие множество соревнований, и они выиграли общий зачет. Но эту победу я не считаю удовлетворительной — могли как минимум три-четыре золота взять, — сказал Когуашвили. — В данной ситуации результат в общем зачете говорит об общей готовности команды. Но результат этот пресный, как недосоленное блюдо».

По мнению тренера, неудачи команды начались после травмы колена олимпийского чемпиона Давита Чакветадзе в полуфинале в весовой категории до 85 кг. «Он уверенно выигрывал первый период, а во втором — травма. А дальше посыпались неудачи — Сурков должен был бороться за золото, Марянян тоже, про двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова вообще молчу, он так здорово боролся в новом весе — до 80 кг — на чемпионате России, прекрасно провел все сборы, был отлично готов», — сказал Когуашвили.

Когуашвили отметил, что после Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, где чемпионами стали Чакветадзе и Власов, а бронзу в тяжелом весе завоевал Сергей Семенов, на чемпионате в Париже хотелось выступить достойно. «После Олимпиады, тем более такой, как в Рио, хотелось выступить достойно, и вины с себя я не снимаю. Думаю, надо было быть еще жестче и, возможно, вспомнить о дедовских методах», — отметил главный тренер.