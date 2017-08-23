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23 августа 2017, 8:52 | Летние: Борьба | ТАСС

Тренер: Победу российских борцов на ЧМ без золота нельзя считать удовлетворительной

ПАРИЖ, 23 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские борцы греко-римского стиля одержали победу в общекомандном зачете на чемпионате мира в Париже, но без золотых наград этот результат нельзя считать удовлетворительным. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

Команда России завоевала на турнире четыре награды — два серебра и две бронзы. Серебро на счету Александра Чехиркина (весовая категория — до 75 кг) и Мусы Евлоева (до 98 кг), бронзу завоевали Степан Марянян (до 59 кг) и Артем Сурков (до 66 кг). В итоге российская сборная с 46 очками заняла первое место в общем зачете, на втором — команда Ирана (36), на третьем — Турции (34).

«Боролись опытные спортсмены, мастера, прошедшие множество соревнований, и они выиграли общий зачет. Но эту победу я не считаю удовлетворительной — могли как минимум три-четыре золота взять, — сказал Когуашвили. — В данной ситуации результат в общем зачете говорит об общей готовности команды. Но результат этот пресный, как недосоленное блюдо».

По мнению тренера, неудачи команды начались после травмы колена олимпийского чемпиона Давита Чакветадзе в полуфинале в весовой категории до 85 кг. «Он уверенно выигрывал первый период, а во втором — травма. А дальше посыпались неудачи — Сурков должен был бороться за золото, Марянян тоже, про двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова вообще молчу, он так здорово боролся в новом весе — до 80 кг — на чемпионате России, прекрасно провел все сборы, был отлично готов», — сказал Когуашвили.

Когуашвили отметил, что после Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, где чемпионами стали Чакветадзе и Власов, а бронзу в тяжелом весе завоевал Сергей Семенов, на чемпионате в Париже хотелось выступить достойно. «После Олимпиады, тем более такой, как в Рио, хотелось выступить достойно, и вины с себя я не снимаю. Думаю, надо было быть еще жестче и, возможно, вспомнить о дедовских методах», — отметил главный тренер.

«Каким бы ни был общий результат, без золотой медали победа будет носить негативный оттенок. Но я хочу отметить, пока в греко-римскую борьбу не вернут партер, нам всем будет крайне сложно. Оставить борьбу в этом виде — нанести ей вред, зрелищности не будет, а значит, ее позиции снова могут пошатнуться. Виду нужна ясность и наглядность, которую давала именно борьба в партере», — подчеркнул Когуашвили.
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