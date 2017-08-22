Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30764267/
22 августа 2017, 22:04 | Летние: Борьба | Sports.kz

Мейрамбек Айнагулов принес Казахстану второе «серебро» чемпионата мира-2017

Казахстанец Мейрамбек Айнагулов завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 59 килограммов на чемпионате мира в Париже (Франция), сообщает Sports.kz.

В финале он уступил японскому борцу Кеничиро Фумите — 1:2

Бронзовыми призерами стали россиянин Степан Марянян и южнокореец Сен Хак Ким.

Напомним, вчера еще одну серебряную медаль Казахстану принес Демеу Жадраев (весовая категория до 71 килограмма).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

«Астана» - «Селтик» 4:3. Достойный ответ

Как Головкину нужно боксировать с «Канело»

Олимпийский чемпион рассказал, почему Головкин победит Альвареса