Российский борец греко-римского стиля Марянян завоевал бронзу чемпионата мира
ТАСС, 22 августа. Россиянин Степан Марянян стал бронзовым призером чемпионата мира в
греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходят в Париже.
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В поединке за третье место Марянян победил представителя Киргизии Каныбека Жолчубекова со счетом 10:2.
Марянян является обладателем Кубка мира 2013 года.
Чемпионат мира завершится 26 августа.
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