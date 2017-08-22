День, когда проиграл Власов

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Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Парижа

Греко-римский турнир нынешнего мирового первенства вошел в историю еще до того, как был дан старт финальной части второго дня: на протяжении последних 64-х лет российские борцы-классики еще ни разу не возвращались с мировых первенств без золота. Но случилось именно это. Вслед за двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым без финала остался и второй фаворит российской сборной Артем Сурков — он выбыл в полуфинале. Такая же участь постигла еще одного потенциального финалиста Степана Мараняна.

ЧТО-ТО ИДЕТ НЕ ТАК

В попытках как-то объяснить случившееся во вторник говорили многое. Что спорт есть спорт, победу от поражения в нем отделяет порой сущая малость, к тому же изменившиеся правила игры плюс новая весовая категория могли создать Власову куда больше препятствий, нежели он ожидал. Ничего страшного, другими словами. Придет в себя — будет лишь злее.

Поражение Суркова выглядело более логичным. Во-первых, у Артема и близко не было того опыта, что имелся у двукратного олимпийского чемпиона. Во-вторых, его изрядно поддавили судьи, что вполне могло вызвать внутреннюю растерянность. И все-таки эти два поражения фаворитов были категорически не похожи друг на друга. Хотя бы потому, что Власов, оставшись в борьбе после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, задекларировал тем самым достаточно серьезное намерение — сравняться по числу высших олимпийских титулов с трехкратным победителем Олимпиад Александром Карелиным.

— Понять, что в твоей спортивной жизни что-то идет не так, можно, к сожалению, только проиграв, — сказал мне после поражения Власова его личный наставник Виктор Кузнецов. И добавил: — Хотя как тренеру, мне конечно, же было бы приятнее, чтобы Роман выиграл.

Эта фраза напомнила мне совсем недавний разговор с известным тренером по фигурному катанию Еленой Буяновой. Мы разговаривали о возможном возвращении в большой спорт ее бывшей подопечной, олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой и тренер сказала:

— Знаете, как бывает: ты шел-шел-шел к цели, достиг ее и дал себе слабинку. Кажется, вроде бы ерунда: сделаешь в нужный момент шаг обратно и опять окажешься в прежней жизни. А это совсем не так…

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА

Когда эту слабинку дал Власов? Возможно тогда, когда стал убеждать тренера (а заодно и себя), что минимальные (по мнению Кузнецова) шесть ответственных стартов за сезон ему не нужны. Хватит и двух — трех: это поможет сохранить свежей нервную систему. А выигрывать можно продолжать за счет привычной активности на ковре и умению настраиваться на поединки.

На чемпионате России во Владимире этих умений борцу оказалось достаточно. Проигрывая со счетом 0:3 он сумел переломить ход поединка, причем сделал это блистательно. А вот на чемпионате мира карта «не легла». Просто в такую вероятность не хотелось верить: несмотря на то, что Роман между этими двумя турнирами не выступал ни в каких соревнованиях, скажи кому заранее, что двукратный чемпион вылетит в первой же схватке и потеряет все шансы на медаль — подняли бы на смех.

А ведь тренер, словно предчувствуя беду сердцем, еще во Владимире говорил:

— Я всегда был за то, чтобы мой спортсмен проводил на ковре захваты, приемы. Как тебя засудишь, если ты бросаешь соперника? Борьба — это постоянная игра. Да, сейчас изменились правила. Если ты не превосходишь соперника с явным преимуществом, то схватка сводится к тому, что люди просто пытаются перетолкать друг друга. А значит, все в руках судей: они могут отдавать баллы как в одну, так и в другую сторону. Беда лишь в том, что все это крайне сложно объяснять спортсмену, пока он выигрывает. Выигрывает — значит, все делает правильно, ведь так?

В Париже Власов угодил именно в эту классическую для нынешней борьбы ловушку. Его поединок с азербайджанцем Эливном Марсалиевым получился тягучим и каким-то бессмысленным: невразумительная толкотня на ковре привела к тому, что россиянин заработал два бала, а под конец схватки их же и проиграл. И далеко не самого опасного соперника признали лучше лишь потому, что за ним осталось последнее действие.