День, когда проиграл Власов
Сборная России по
греко-римской борьбе впервые в истории осталась без золота чемпионата мира. Подвел даже двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Парижа
В попытках
Поражение Суркова выглядело более логичным.
— Понять, что в твоей спортивной жизни
Эта фраза напомнила мне совсем недавний разговор с известным тренером по фигурному катанию Еленой Буяновой. Мы разговаривали о возможном возвращении в большой спорт ее бывшей подопечной, олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой и тренер сказала:
— Знаете, как бывает: ты
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА
Когда эту слабинку дал Власов? Возможно тогда, когда стал убеждать тренера (а заодно и себя), что минимальные (по мнению Кузнецова) шесть ответственных стартов за сезон ему не нужны. Хватит и двух — трех: это поможет сохранить свежей нервную систему. А выигрывать можно продолжать за счет привычной активности на ковре и умению настраиваться на поединки.
На чемпионате России во Владимире этих умений борцу оказалось достаточно. Проигрывая со счетом 0:3 он сумел переломить ход поединка, причем сделал это блистательно. А вот на чемпионате мира карта «не легла». Просто в такую вероятность не хотелось верить: несмотря на то, что Роман между этими двумя турнирами не выступал ни в каких соревнованиях, скажи кому заранее, что двукратный чемпион вылетит в первой же схватке и потеряет все шансы на медаль — подняли бы на смех.
А ведь тренер, словно предчувствуя беду сердцем, еще во Владимире говорил:
— Я всегда был за то, чтобы мой спортсмен проводил на ковре захваты, приемы. Как тебя засудишь, если ты бросаешь соперника? Борьба — это постоянная игра. Да, сейчас изменились правила. Если ты не превосходишь соперника с явным преимуществом, то схватка сводится к тому, что люди просто пытаются перетолкать друг друга. А значит, все в руках судей: они могут отдавать баллы как в одну, так и в другую сторону. Беда лишь в том, что все это крайне сложно объяснять спортсмену, пока он выигрывает. Выигрывает — значит, все делает правильно, ведь так?
В Париже Власов угодил именно в эту классическую для нынешней борьбы ловушку. Его поединок с азербайджанцем Эливном Марсалиевым получился тягучим и
То, что сам Марсалиев вылетел в полуфинале, выглядело совершенно закономерным итогом. Но разве
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