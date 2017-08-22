Отечественные борцы греко-римского стиля не смогли завоевать золото ЧМ впервые с 1953 года
ТАСС, 22 августа. Отечественные борцы
греко-римского стиля остались без золотых медалей чемпионата мира впервые с 1953 года.
Это стало известно после того, как российский борец
В заключительный день турнира по
В первый соревновательный день Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг) стали серебряными призерами.
64 года назад представители СССР впервые приняли участие в чемпионате мира и с тех пор неизменно завоевывали золотые медали.
Чемпионат мира по спортивной борьбе в Париже завершится 26 августа.
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