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21 августа 2017, 22:39 | Летние: Борьба | ТАСС

Российский боец грек-римского стиля Чехиркин завоевал серебро ЧМ в весе до 75 кг

ТАСС, 21 августа. Россиянин Александр Чехиркин стал серебряным призером чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Чехиркин уступил сербу Виктору Немешу со счетом 1:4. Бронзовыми призерами стали иранец Саид Абдвали и венгр Томаш Лоринц.

Чехиркин является чемпионом Европы 2014 года.

Чемпионат мира завершится 26 августа.
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