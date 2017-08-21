Немецкий боец греко-римского стиля Штеблер стал чемпионом мира в весе до 71 кг
ТАСС, 21 августа. Немец Франк Штеблер завоевал золото чемпионата мира в
греко-римской борьбе в весовой категории до 71 кг. Соревнования проходят в Париже.
В финале Штеблер победил представителя Казахстана Демеу Жадыраева со счетом 8:3. Бронзовыми призерами стали Махаммадали Абдулхамид Гераей из Ирана и венгр Балинт Корпаши, победивший в поединке за третье место россиянина Адама Курака со счетом 2:1.
Штеблер стал двукратным чемпионом мира, также он является чемпионом Европы 2012 года в весе до 66 кг.
Чемпионат мира завершится 26 августа.
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