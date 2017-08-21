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21 августа 2017, 20:02 | Летние: Борьба | ТАСС

Определен состав женской сборной России на командный турнир на чемпионате мира по дзюдо

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренерский штаб сборной России определился со спортсменками, которые выступят в командном турнире на чемпионате мира по дзюдо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В женском командном турнире Россию будут представлять Анна Гущина, Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Валентина Мальцева и Наталья Соколова.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.
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