Определен состав женской сборной России на командный турнир на чемпионате мира по дзюдо
МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренерский штаб сборной России определился со спортсменками, которые выступят в командном турнире на чемпионате мира по дзюдо. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации дзюдо России.
В женском командном турнире Россию будут представлять Анна Гущина, Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Валентина Мальцева и Наталья Соколова.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.
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