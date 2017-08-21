Определен состав женской сборной России на командный турнир на чемпионате мира по дзюдо

В женском командном турнире Россию будут представлять Анна Гущина, Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Валентина Мальцева и Наталья Соколова.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.