Российский боец греко-римского стиля Чакветадзе снялся с поединка за третье место на ЧМ
ТАСС, 21 августа. Российский боец
греко-римского стиля Давит Чакветадзе не выйдет на поединок за третье место на чемпионате мира из-за травмы. Соревнования проходят в Париже.
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В полуфинале Чакветадзе проиграл турецкому борцу Метихану Башару со счетом 2:4 и получил травму. В поединке за третье место россиянин должен был встретиться с победителем поединка между болгарином Николаем Байраковым и грузином Роберти Коблиашвили.
Чакветадзе является олимпийским чемпионом 2016 года. Также в активе россиянина победы на Кубке мира 2017 года и Европейских играх 2015 года.
Чемпионат мира завершится 26 августа.
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