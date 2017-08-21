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21 августа 2017, 19:55 | Летние: Борьба | ТАСС

Российский боец греко-римского стиля Чакветадзе снялся с поединка за третье место на ЧМ

ТАСС, 21 августа. Российский боец греко-римского стиля Давит Чакветадзе не выйдет на поединок за третье место на чемпионате мира из-за травмы. Соревнования проходят в Париже.

В полуфинале спортсмен проиграл турецкому борцу <span class=error>Метихану</span> <span class=error>Башару</span> со счетом 2:4 и получил травму. Увеличить
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В полуфинале Чакветадзе проиграл турецкому борцу Метихану Башару со счетом 2:4 и получил травму. В поединке за третье место россиянин должен был встретиться с победителем поединка между болгарином Николаем Байраковым и грузином Роберти Коблиашвили.

Чакветадзе является олимпийским чемпионом 2016 года. Также в активе россиянина победы на Кубке мира 2017 года и Европейских играх 2015 года.

Чемпионат мира завершится 26 августа.
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Чемпионат мира по борьбе стартует в Париже

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе стартует в понедельник в Париже. В составе российской команды выступят олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев, Роман Власов и Давит Чакветадзе.
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