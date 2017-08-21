Чемпионат мира по борьбе стартует в Париже
ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе стартует в понедельник в Париже. В составе российской команды выступят олимпийские чемпионы
Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев, Роман Власов и Давит Чакветадзе.
На турнире в течение шести дней будут разыграны 24 комплекта медалей — по восемь в
В состав российской команды по
По словам главного тренера сборной России по греко- римской борьбе Гоги Когуашвили, во французской столице выступит ровный состав, опытная и сплоченная команда, где каждый способен бороться за медали.
Лидерами команды «классиков» являются двукратный олимпийский чемпион Власов и победитель Игр в Рио-де- Жанейро Чакветадзе. Власов также является двукратным чемпионом мира, а на Играх 2016 года он выступал в категории до 75 кг.
В категории до 130 кг должен был выступать Сергей Семенов — бронзовый призер прошлогодней Олимпиады, однако перед стартом турнира он получил травму.
Садулаев в новой категории
Сборную по вольной борьбе возглавил олимпийский чемпион и чемпион мира Абдулрашид Садулаев, который выступит в новой для себя категории — до 97 кг. Российскую сборную на мировом первенстве также представят Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг). Не выступит в Париже олимпийский чемпион в категории до 65 кг Сослан Рамонов.
В состав женской сборной России вошла серебряный призер Олимпиады-2016 в категории до 58 кг Валерия Коблова. В Париже также выступят Дарья Лексина (до 48 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг) и Алена Перепелкина (до 75 кг).
Пропустят чемпионат олимпийская чемпионка Лондона и
Чемпионат мира по борьбе пройдет на арене «Аккор- Хотелс», известной также как «Арена-Берси».
История чемпионата
Первый чемпионат мира по
Год назад в Будапеште прошел чемпионат мира в неолимпийских категориях, где победили Магомед Курбаналиев (вольная борьба, категория до 70 кг) и Рамазан Абачараев (греко-римская борьба, до 80 кг). В 2015 году на чемпионате мира в
Чемпионат мира по борьбе 2018 года пройдет в октябре в Будапеште.
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