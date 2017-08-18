Мамиашвили: сборную России по вольной борьбе ожидает жесточайшая конкуренция на ЧМ

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Состав российской команды по вольной борьбе, в который вошли восемь спортсменов, стал известен в пятницу. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

«Состав определили с учетом побед борцов внутри страны, мало того, для каждого из них были предложены международные соревнования, плюс была проведена учебно-тренировочная работа, было определено их состояние, — рассказал Мамиашвили.

«Если все пункты совпали и борцов включили в состав, то каждый из них обязан бороться за медаль, потенциал у каждого спортсмена большой, — также отметил президент федерации. — Это первый чемпионат мира после Олимпийских игр в Рио, он всегда самый сложный. Идет смотр того, что есть в наличии с прицелом на трехлетнюю перспективу отбора в сборную к следующей Олимпиаде».