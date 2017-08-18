Победитель ОИ Садулаев возглавит сборную РФ по вольной борьбе на ЧМ
МОСКВА, 18 авг —
Р-Спорт, Олег Богатов. Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе и двукратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России на предстоящем чемпионате мира во Франции, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской сборной страны Дзамболат Тедеев.
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Садулаев завоевал золотые медали на Играх-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2015 годов в весовой категории до 86 кг. Спортсмен в июне нынешнего года выиграл чемпионат России в весе до 97 кг и выступит в данной категории на мировом первенстве, которое пройдет в Париже с 21 по 26 августа. Заключительные контрольные схватки состоялись в пятницу на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи.
«В состав сборной России на чемпионат мира включены все чемпионы страны нынешнего года, — сказал в телефонном разговоре Тедеев. — Это Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг)».
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