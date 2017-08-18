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18 августа 2017, 18:12 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Победитель ОИ Садулаев возглавит сборную РФ по вольной борьбе на ЧМ

МОСКВА, 18 авг — Р-Спорт, Олег Богатов. Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе и двукратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России на предстоящем чемпионате мира во Франции, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской сборной страны Дзамболат Тедеев.

Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе и двукратный чемпион мира Абдулрашид <span class=error>Садулаев</span> возглавит сборную России на предстоящем чемпионате мира во Франции сообщил агентству Р-Спорт главный тренер мужской сборной страны Дзамболат <span class=error>Тедеев</span>. Увеличить
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Садулаев завоевал золотые медали на Играх-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2015 годов в весовой категории до 86 кг. Спортсмен в июне нынешнего года выиграл чемпионат России в весе до 97 кг и выступит в данной категории на мировом первенстве, которое пройдет в Париже с 21 по 26 августа. Заключительные контрольные схватки состоялись в пятницу на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи.

«В состав сборной России на чемпионат мира включены все чемпионы страны нынешнего года, — сказал в телефонном разговоре Тедеев. — Это Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг)».
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ТАСС, 12 августа. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова (весовая категория до 58 кг) вошла в состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
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