Победитель ОИ Садулаев возглавит сборную РФ по вольной борьбе на ЧМ

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Садулаев завоевал золотые медали на Играх-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2015 годов в весовой категории до 86 кг. Спортсмен в июне нынешнего года выиграл чемпионат России в весе до 97 кг и выступит в данной категории на мировом первенстве, которое пройдет в Париже с 21 по 26 августа. Заключительные контрольные схватки состоялись в пятницу на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи.

«В состав сборной России на чемпионат мира включены все чемпионы страны нынешнего года, — сказал в телефонном разговоре Тедеев. — Это Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг)».