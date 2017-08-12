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12 августа 2017, 14:38 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Агаян — бронзовый призёр юношеского ЧМ по дзюдо в весе до 73 кг

Россиянин Армен Агаян завоевал бронзовую медаль юношеского чемпионата мира по дзюдо в Сантьяго (Чили) в весовой категории до 73 кг.

Победителем в этом весе стал грузин Лаша Бекаури.

Среди девушек россиянка Ирина Зуева проиграла в 1/8 финала в весовой категории до 57 кг, а Татьяна Гузун не смогла преодолеть барьер 1/16 финала в весе до 63 кг.

Ранее россияне завоевали две золотые и одну бронзовую награду. Чемпионами соревнований стали Марина Воробьёва в весе до 40 кг и Казбек Нагучев в весовой категории до 60 кг.
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